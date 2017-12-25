والي النيل الأزرق يوجه بالإسراع في تنفيذ قرار نزع أراضي الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي



الدمازين في 25-12-2017م (سونا) - وجه الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق بضرور تنفيذ قرار نزع أراضي الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذ كمال الدين خلف الله وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بالولاية ، حيث تناول اللقاء نتائج مشاركة السيد الوزير ممثلاً للولاية في أعمال مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي التي جرت بالعاصمة الاتحادية الخرطوم مؤخراً .

واكد الوالي على حرص حكومة الولاية على استكمال كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الاستثمار الزراعي بالولاية .

من جانبه قدم وزير الزراعة تنويراً متكاملاً حول نتائج مشاركته في أعمال مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، مؤكداً على المضي قدماً في سبيل استكمال إجراءات نزع أراضي الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي بالولاية إلى جانب العمل على تصفية الشركة وإعادة الأرض للولاية تحقيقاً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة بالولاية ،

وأبان أن مجلس الإدارة أمن على قرار الولاية الخاص بعدم تجديد الترخيص للشركة وقرار الوالي الخاص بإخلاء أرض المشروع وسحب أصول الشركة إلى جانب قرار مجلس إدارة البنك الزراعي ممثل الحكومة بتصفية الشركة نظراً لنزع الأرض ، وأعرب الوزير عن تقديره للمواقف والقرارات التأريخية لوالي الولاية في سبيل إعادة أراضي الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي للولاية ، كما اشاد بمواقف حكومة الولاية والمجلس التشريعي ولجنة الأمن وصادق إسنادهم للقرارات الخاصة بإعادة اراضي الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي للولاية .

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