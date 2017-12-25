رئيس غرفة المصدرين يدعو رجال الأعمال الأتراك للدخول في شراكات لمصلحة شعبي البلدين

الخرطوم 25-12-2017 م(سونا) - دعا الأستاذ وجدي ميرغني رئيس غرفة المصدرين رجال الأعمال الأتراك للدخول في شراكات مثمرة مع رجال الأعمال السودانيين تصب في مصلحة شعبي البلدين.

واستعرض في ملتقى الاعمال السوداني التركي بقاعة الصداقة البرنامج الذي أعده اتحاد اصحاب العمل السوداني لزيادة الإنتاج والإنتاجية للصادرات السودانية والعمل على تطويرها، مستهدفا التوسع في زيادة إنتاج القطن رأسيا وأفقيا، مشيرا لحاجة الأتراك للقطن واستيراده سنويا بما يقارب 900 ألف طن، كما دعاهم للاستثمار في الحبوب الزيتية ذات الميزة التفصيلية التي تشمل السمسم الفول السوداني وزهرة الشمس وفول الصويا إضافة للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية بإنشاء مسالخ ومصانع للحوم والأعلاف الخضراء والذرة الشامية وبناء الصوامع والمخازن المبردة.

واشار وجدي إلى موقع السودان الاستراتيجي وإحاطته بسبع دول مغلقة الشيء الذي يزيد من الفرص التسويقية كما ربط الاستثمار في السودان باحتياجات الدول العربية ومقدرتها على سد الفجوة لمعظم احتياجات الدول العربية من اللحوم والأعلاف والذرة والخضر والفواكه.

من جانبه استعراض وزير الاستثمار بولاية الخرطوم خطة الولاية الاستثمارية في كافة المجالات الصناعية والزراعية بجانب الخدمية، مشيرا لامتلاك الولاية ميزات تفصيلية من حيث عدد السكان والأيدي العاملة والتسويقية.











