وكيل وزارة التجارة بالإنابة تؤكد أهمية وضع سياسات تجارية تواكب الانفتاح الاقليمي والعالمي

الخرطوم 25-12-2017 (سونا)

أكدت وكيلة وزارة التجارة بالإنابة السيدة آمال صالح سعد أهمية وضع السياسات التجارية التي تواكب الانفتاح على مستوى الثنائية الاقليمية والدولية.

جاء ذلك لدى مخاطبتها الورشة التي نظمتها وزارة التجارة صباح اليوم باتحاد المصارف حول السياسات التجارية برعاية السيد وزير التجارة حاتم السر و بحضور عدد من الجهات ذات الصلة، وقالت آمال إن الورشة هي الثانية لسمنار مسودة السياسات التجارية والتي تعتبر إحدى مخرجات مشروع التكامل الاقليمي والتي استحق السودان بموجبها مبلغ 1,249,922يورو لدعم الانشطة، مبينة أن أنشطة المشروع تتضمن تفعيل أعمال اللجنة الوطنية للكوميسا وبرامجها المختلفة داخل وخارج ولاية الخرطوم وذلك بدعم عيني للمؤسسات بغرض رفع الكفاءة الإنتاجية وإقامة دراسات سوقية لعدد من السلع، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع بقيمة مليوني يورو من أجل دفع عجلة التكامل الاقليمي وتحقيق مرامي السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا، لافتة لأهمية دور وزارة التجارة في وضع السياسات والقوانين التي تعمل على تسيير إجراءات التجارة الخارجية والداخلية، مشيرة لقانون المنافسة و مكافحة الإغراق والذي يساهم في خلق توفير مناخ مواتي لممارسة العمل التجاري.

من جانبه اوضح بروفيسير حسن بشير محمد نور الخبير الوطني اهمية تكامل جهود الجهات ذات الصلة وتنظيم تجارة الحدود بالتعاون والتنسيق مع الولايات الحدودية .

