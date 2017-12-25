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أخبار محلية - سياسية

مساعد رئيس الجمهورية يرأس الاجتماع الأول للجنة الفرعية للمناشط للاحتفال بالاستقلال

التاريخ : 25-12-2017 - 03:47:00 مساءً
الخرطوم في 25-12-2017م(سونا)- رأس مساعد رئيس الجمهورية اللواء ركن عبد الرحمن الصادق بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الأول للجنة الفرعية للمناشط الرياضية والفروسية وسباق الهجن المنبثقة من اللجنة العليا للاحتفالات بالذكرى الثانية والستين للاستقلال بحضور وزير الشباب والرياضة دكتور عبد الكريم موسى واللجان المتخصصة .
وقال وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم اليسع الصديق إن الاجتماع أمن على أهمية المشاركة الفاعلة لكل القطاعات الشبابية والرياضية في المركز والولايات في احتفالات أعياد الاستقلال المجيد. وأوضح أنه تم وضع التصور النهائي والترتيبات اللازمة لبرمجة الاحتفالات، و قال إن الاحتفالات تشتمل على مشاركة شعبية و رسمية و تتضمن افتتاح مؤسسات و منشآءات رياضية و شبابية .
و أبان اليسع أن الاجتماع خلص إلى برمجة عملية تستوعب كل الجداول الزمنية التي ستبدأ من 31-12-2017م. الي 31-1-2018م

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