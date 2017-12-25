المعادن : إنتاج الذهب بلغ ( 105) طن حتى 20 ديسمبر من العام الحالي

الخرطوم 25-12-2017م (سونا)- أعلن وزير المعادن البروفيسور هاشم علي سالم أن العام 2018م القادم سيكون عام الإنجاز والتميز لوزارة المعادن التي يعول عليها الشعب السوداني كثيرا في إخراج البلاد من وضعها الاقتصادي الراهن.

ودعا البروفيسور هاشم خلال مخاطبته العاملين بالوزارة في يوم الخدمة العامة وإعلان جائزة الوزير للأداء والتميز اليوم إلى ضرورة إتقان العمل وحسن إدارة الوقت لتحقيق الأهداف المنشودة .

من جهته كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د. محمد أبو فاطمة عن إنتاج البلاد من الذهب وصل إلى (105) طن خلال العام الحالي ، وأوضح د. أبو فاطمة خلال مخاطبته العاملين بالوزارة في يوم الخدمة العامة وإعلان جائزة الوزير للإبداع والتميز اليوم بتشريف وزير المعادن ووزير وزارة العمل والإصلاح الإداري وممثل لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان.

وأوضح أن السودان يحتل المركز الثاني إفريقيا والتاسع عالميا في إنتاج المعادن التي تتوفر باحتياطات ضخمة في (ارياب)، لافتا إلى أن هنالك بعض الإشكالات التي تعترض العمل في عملية البحث والاستكشاف والتي سيتم تجاوزها قريبا عبر التدريب والتأهيل وجلب الإمكانيات الحديثة.

وكانت وزارة المعادن قد أعلنت أمس عبر ذراعها الرقابي الشركة السودانية للموارد المعدنية أن إنتاجها من الذهب بلغ حتى ديسمبر (103) طن والتي تمثل (107)% من الإنتاج المستهدف بزيادة عن العام بلغت (10) أطنان، وأوضحت الشركة في تقرير أدائها للعام2017 والذي نوقش في اجتماع مجلس وزير المعادن أن إجمالي التحصيل بلغ (1.9) مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى تحقيق طفرة في إيرادات الإيجار السنوية لشركات التعدين الصغير حيث بلغت نسبة الزيادة(358)% للإيجارات السنوية و(193) للعوائد الجليلة، وأشار التقرير إلى أن مشروع التعدين التقليدي حقق تقدما ملحوظا حيث بلغ إجمالي التحصيل حتى ديسمبر (177) مليون . في ذات السياق دعا نائب رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان "رجاء أبوزيد" إلى ضرورة الاهتمام بالكادر البشري باعتباره أساس العمل، مشيرة إلى أن وزارة المعادن تعتبر من أهم الوزارات التي يعول عليها كثيرا في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد..

يذكر أن وزارة المعادن درجت خلال كل عام على تكريم منسوبيها المتميزين في فئة الإداريين والجيولوجيين والكيميائين والفنيين والعمال ضمن جائزة وزير المعادن للأداء المتميز.

