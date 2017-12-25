ايداع مشروع موازنة 2018 بالشمالية أمام تشريعي الولاية

دنقلا 25-12-2017 ( سونا ) - بدأ مجلس تشريعي الولاية الشمالية اليوم أعمال دورة الانعقاد الثالثة عشر برئاسة الأستاذ عبد الله فضل النبي نائب رئيس المجلس المخصصة لمناقشة مشروع موازنة الولاية للعام 2018 م .

وأعرب نائب رئيس المجلس - لدى مخاطبته فاتحة أعمال الدورة - عن أمله بأن تكون موازنة الولاية الجديدة ملبية لطموحات وأشواق المواطنين والتركيز على تجويد وتطوير خدمات الصحة والتعليم والمياه والتخطيط المبكر لانطلاقة الوثبة الرابعة لكهربة المشاريع الزراعية والاهتمام بمعاش وقضايا المواطن وبرامج زيادة الإنتاج وتقليل حدة الفقر ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تمويلها اتحاديا مع الاستمرار في دعم برامج الشباب والمرأة والطلاب والقطاع الزراعي.

وشدد على عدم فرض رسوم جديدة تثقل كاهل المواطنين وضرورة الاستعداد المبكر لإنجاح مشروع دنقلا عاصمة للثقافة السودانية للعام المقبل، والإيفاء باستحقاقات العاملين بالخدمة المدنية والمعاشيين وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي بالولاية الشمالية .

من جانبه أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالشمالية الأستاذ محمد عثمان عباس أن حجم موازنة الولاية للعام القادم بلغت مليارين وتسعمائة مليون جنيه بزيادة 35%عن العام السابق .

وأشار - خلال إيداعه مشروع الموازنة والأوامر والقوانين المحلية منضدة المجلس التشريعي - الى أن الموازنة الجديدة للولاية الشمالية خصصت 54% للتنمية مع الاستمرار في ترقية الخدمات الأساسية للمواطنين والإيفاء بحقوق العاملين، وذلك بتطبيق كافة العلاوات والبدلات والمنشورات وإكمال مشروع الحكومة الالكترونية وإدخال عشرين ألف أسرة تحت مظلة التأمين الصحي ودعم مشروع النفرة القومية لمحو الأمية والاستمرار في كهربة المشاريع الزراعية والاهتمام بقطاع المياه.

