المجلس الوطني يشرع في دراسة الموازنة في مرحلة السمات العامة والقوانين المصاحبة

الخرطوم 25-12-2017(سونا) - شرع المجلس الوطني في هيئة قطاعات أربع في دراسة الموازنة العامة للدولة للعام 2018م في مرحلة السمات العامة والقوانين المصاحبة؛ بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الوطني محمد عثمان الركابي وعدد مقدر من الجهاز التنفيذي وبنك السودان وهيئة الجمارك والضرائب .

وأكد أعضاء المجلس - خلال التداول حول الموازنة - أنها خاطبت القضايا الكلية للاقتصاد الوطني، وطالبوا بضرورة وجود مصادر حقيقية لسد العجز في الموازنة واستقرار سعر الصرف، وأشاروا الى الظروف الملائمة التي يمر بها السودان في مجال الاستقرار السياسي والأمني، وفي ظل رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد، داعين الى الاستفادة القصوى من موارد البلاد للدفع بالاقتصاد الوطني، مشيرين الى أهمية التنمية المتوازنة والتركيز على الولايات ذات الميزة التفضيلية، داعين لإنشاء شراكات ذكية مع القطاع الخاص في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والاستثمار والسياحة والصحة وتذليل العقبات التي تواجهها وزيادة تمويل الطرق المستهدفة وأهمية إنشاء المطارات في الولايات ذات الإنتاج العالي، مشددين على ضرورة خفض حدة الفقر ودعم الشرائح الضعيفة بتوفير فرص العمل وزيادة الدخل، مؤكدين أن الموازنة تستهدف تقديم الخدمات الأساسية وزيادة الإنتاج والتركيز على الصناعة التحويلية والاستفادة من قطاع الصمغ العربي وضبط الصادر من معدن الذهب والعائد منه، داعين لإعفاء منتجات الزراعة من الرسوم الجمركية وكهربة المشاريع الزراعية .

وطالب الأعضاء بزيادة الدعم المخصص للأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية وأهمية توظيف الدولة للموارد .

وتناول قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية برئاسة عمر سليمان قضايا التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والثقافية، داعين لتحقيق مزيد من التنمية في مجال الحكم والإدارة، داعين لضرورة ترشيد الاستخدام والعدالة والشفافية في توزيع الميزانية حسب الأولوية، وضرورة مكافحة الفقر والقضايا السالبة المتعلقة بالوعي والضمان الصحي ، داعين لضرورة الاهتمام بالتعليم الأساسي ورفع نسبة دعم القطاع الى 6% بدلا عن 3% وتوفير الاحتياجات اللازمة والاهتمام بالجانب الأكاديمي ودعم التعليم الفني والتقني والتقاني والبحث العلمي وتوفير البنية التحتية للنهوض بالقطاع ، مشيرين إلى أن الجهل يمثل سبباً رئيسياً في مشاكل اجتماعية أخرى، داعين الى الاهتمام بالمستشفيات التعليمية ودعمها والاهتمام بتعليم الرٌحل وضرورة التمويل والاهتمام بالبحوث العلمية ومراجعتها، مشددين على رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية والاهتمام بشريحة الشباب وتوجيههم نحو المشاريع التنموية لدعم الاقتصاد، داعين لسن القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمالة، وزيادة فرص العمل وربط الجامعات بسوق العمل .

أما في مجال الصحة؛ فقد دعا الأعضاء إلى ضرورة دعم وتوطين الصناعة الدوائية والإسهام في معاش الناس والاهتمام بقضية حصاد المياه، وضرورة دعم التأمين الصحي ومراجعته وإنشاء المراكز الصحية، داعين لدعم قطاع البيئة، وتطبيق مبدأ الوقاية خير من العلاج وضرورة تدريب وتأهيل الكادر الطبي والخدمي في المستشفيات وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لبعض الولايات، داعين لضرورة ضبط وتنظيم هجرة الكوادر الطبية الى الخارج.

وناقش قطاع الضرائب والجمارك إعفاءات بعض السلع من الضرائب والرسوم الجمركية برئاسة علي محمود ، حيث دعا القطاع لتوسيع مظلة الضرائب من خلال الانتشار، مشيرين إلى أن هناك بعض السلع تم إعفاؤها من الضرائب مثل "الأرز ، العدس ، الفول المصري ، الخميرة وصناعة السكر المحلي" ، مؤكداً أن الفاتورة الالكترونية سوف يتم توصيلها إلى كافة المناطق، بذلك نضمن جمع البيانات كاملة، وشدد الأعضاء على ضرورة ربط السجل التجاري بالسجل المدني، مشيرين لجانب التوسع الرأسي، كما أشاروا إلى أن القطاع الزراعي والحيواني والبترول والكهرباء للمنازل كلها معفية تماماً من الضرائب، وأكدوا على أن السودان أقل قيمة للضريبة مقارنة مع دول الجوار، داعين لضرورة زيادة ضرائب السجائر والمعسلات وتعديل ضريبة الذهب وأن الأراضي لم تخضع للضرائب، مشيرين إلى "70%" من الشعب السوداني يتهرب من الضرائب .

وقال عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية لا توجد أي ضرائب جديدة وأن القيمة المضافة ثابتة، وأن هناك ثباتا في الأسعار، وأضاف أن القطاع الزراعي معفي من الضرائب، وأن هناك أنشطة لا بد من خضوعها للضرائب مثل تجارة العملة والعربات والأراضي، مشيرا إلى أن هناك توسعا في الضرائب وأن ديوان الضرائب فتح أكثر من 20 ألف ملف جديد للضرائب.

وأكد الأعضاء أن تعديل الدولار الجمركي لم يؤثر على المستوى العام للأسعار، وأن كل السلع الخاضعة إلى مدخلات الإنتاج تم إعفاؤها من الجمارك، كما تم إيقاف ضريبة التنمية، مؤكدين أنه لا توجد أي زيادات على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وأن 63% من الواردات السودانية معفية من الجمارك، وأن أي خدمة تمس المواطن مباشرة لم تزد، كما أشار رئيس اللجنة إلى أن الموازنة في هذا العام عملت على تحاشي أي زيادات في الجازولين والبنزين.

