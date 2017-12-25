رئيس القضاء يلتقي بالمدعي العام بسلطنة عمان

الخرطوم 25-12-2017 م (سونا) - التقى مولانا البروفسير حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء بمكتبه اليوم بالمدعي العام بسلطنة عمان حسين بن علي الهلالي والوفد المرافق له بحضور النائب العام مولانا عمر أحمد محمد ونائب رئيس القضاء مولانا محجوب الأمين الفكي .

وأكد رئيس القضاء خلال اللقاء الاستقلال التام الذي تتمتع به السلطة القضائية منذ استقلال البلاد، مشيرا إلى التعاون والتنسيق بين الأجهزة العدلية كل في مجال اختصاصه لتحقيق العدالة وخدمة المواطن . وقدم بروفسيور حيدر شرحا للوفد الزائر عن الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية والقواعد التي تنظم العمل بما يحقق الاستقلالية والعدالة.

ووصف زيارة الوفد العماني بالمهمة في إطار العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات والتنسيق في المحافل الاقليمية والدولية في المجال القانوني، مشيرا إلى وجود عدد كبير من القضاة السودانيين يعملون ببعض الدول العربية وعلى رأسها سلطنة عمان .

وأعلن استعداد السلطة القضائية للتعاون والتنسيق مع الادعاء العام بسلطنة عمان في كافة المناحي القانونية بما يعود بالنفع للبلدين الشقيقين .

من ناحيته أكد حسين بن علي الهلالي المدعي العام العماني متانة العلاقات بين السودان وسلطنة عمان في كافة المجالات وخاصة مع السلطة القضائية، مشيرا إلى مساهمة عدد كبير من القضاة والمهندسين والأساتذة السودانيين ومختلف التخصصات في بناء ونهضة سلطنة عمان، معربا عن شكره وتقديره للحفاوة وحسن الاستقبال الذي لمسوه أثناء الزيارة .

