وزير الاقتصاد التركي : المنتدى سيرسي خارطة طريق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين



الخرطوم-25-12-2017م (سونا) قال السيد نهات زبيكى وزير الاقتصاد التركي إن منتدى الأعمال السوداني التركى سيرسي خارطة طريق لشراكة اقتصادية وتجارية بين البلدين تقوم على المصالح لمشتركة، واشار لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاعمال السوداني التركى بقاعة الصداقة اليوم إلى اهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها بواسطة الرئيسين البشير وأردغان والتي ستنقل العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة من الرقي والتطور.

ودعا الجانب السوداني لإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ وعلى رأسها التحويلات المصرفية، مشيرا إلى حرص الرئيسين على سرعة تنفيذ الاتفاقيات.

ووصف توقيع الجانبين على اتفاقية التعاون التجاري الحر وإزالة الضرايب والجمارك بأنها مهمة في مسار تنفيذ الاتفاقيات، وأكد نهات التواصل الاقتصادي والتجاري بين البلدين رغم الحصار للذي تعرض له السودان وأن الدولتين ستعملان على حل مشكلة التحويلات بنظام الدفع بعملات البلدين وللعمل على إيجاد نظام بنكي لتوفير قروض لتمويل المشروعات وفتح طرق جديدة للتعاون، مؤكدا حاجة تركيا للمواد للخام الزراعية. لللحوم والخضروالفواكه المتوفرة في السودلن.

وأثنى على العلاقات بين البلدين ووصفها بالمتطورة لاستنادها على التاريخ والمصالح المشتركة وأن الجانبين اتفقا على وضع خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية، معلنا تعيين ملحق تجاري بالسفارة التركية بالخرطوم للدفع بالنشاط التجارى والاقتصادي بين البلدين.