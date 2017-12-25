وزارة الثروة الحيوانية بولاية جنوب دارفور تدشن حملة حماية المراعي الطبيعية بفتح خطوط النار بعدد من المحليات



نيالا : 25-12-2017م (سونا) - دشن وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية جنوب دارفور الأستاذ مسار علي مسار حملة حماية المراعي الطبيعية موسم 2017 – 2018م تستهدف حماية المناطق التى مراعيها عرضة للحرائق في المحليات الجنوبية والوسطى والشرقية ممثلة فى محليات ام دافوق، دمسو وبرام والردوم، وقال فى تصريح لـ(سونا) اليوم بنيالا؛ عقب وداع الفرق إن وزارته أكملت الإعداد

لإنجاز هذا العمل فى الوقت المناسب، مشيرأ الى أن الحملة يقودها ثلاثة فرق؛ كل فريق ضم (18) شخصا من بينهم ثمانية فنيين وعشرة عمال سيمضون اثنين وعشرين يوما حسب الجدول المحدد لتغطية المراعي المستهدفة بفتح خطوط النار، مستهدفين (300) كيلو متر طولي فى مجملها (100) كيلو، واصفا النسبة بأنها كبيرة للمراعي وحمايتها من النيران، لافتا الى أن البرنامج راتب ينفذ سنويا، كاشفأ عن أن الفرق الثلاثة التى تحركت وفتحت خطوط النار العام الماضي؛ فى تلك المناطق شكلت حماية طيبة للمراعي، ووجه الوزير الفرق بالتنسيق المحكم مع مديري المحليات لإنجاح الحملة، بجانب التأكد والاطمئنان على نزول العمل على أرض الواقع، وكشف مسار عن وجود برنامج آخر متعلق بالمراعي، وهي برنامج جمع البذور سيتم تنفيذها، وفي ما يتعلق بصحة الحيوان فقال مسار إن الولاية - ولفترة طويلة - صحة القطيع مميزة على الولايات الأخرى، وأضاف أن ما تم فى العام الماضي جعل مناعة الحيوان بصورة طيبة والآن المعمل انتظم بشكل جيد وانتج حوالى مليون جرعة خلال الشهر الماضي ولفت الوزير الى سد كل النقص الكانت موجود فى السابق وتابع (نطمئن الجميع بان صحة الحيوان بخير وان الصادر الذي يذهب الى خارج السودان الولاية مساهمة فيه بشكل كبير).