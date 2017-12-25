حسبو يرأس اجتماع اللجنة العليا للاحتفال بعيد الاستقلال

الخرطوم في 25-12-2017م(سونا)- رأس الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري اجتماع اللجنة العليا للاحتفال بعيد الاستقلال المجيد .

و قال الأستاذ حامد ممتاز وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريح صحفي إن الاجتماع استمع إلى التقارير المقدمة و خطط اللجان الفرعية حول الاحتفال .

و أوضح أنه تم تكليف رؤساء اللجان لاستعياب كل الملاحظات والمقترحات الجديدة و إخراج الاحتفال بما يليق بعظمة الاستقلال وخلق إجماع وطني و تفاعل شعبي و مجتمعي حول هذا الاحتفال الكبير .

و أبان ممتاز أن اللجنة وقفت على كل تفاصيل الاحتفال، و قال إن ما يميز احتفال هذا العام أنه يأتي في ظل حكومة الوفاق الوطني الناتج عن الحوار الوطني الذي جمع الشعب السوداني حول مخرجاته .

