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أخبار محلية - سياسية

حسبو يرأس اجتماع اللجنة العليا للاحتفال بعيد الاستقلال

التاريخ : 25-12-2017 - 04:58:00 مساءً
الخرطوم في 25-12-2017م(سونا)- رأس الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري اجتماع اللجنة العليا للاحتفال بعيد الاستقلال المجيد .
و قال الأستاذ حامد ممتاز وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريح صحفي إن الاجتماع استمع إلى التقارير المقدمة و خطط اللجان الفرعية حول الاحتفال .
و أوضح أنه تم تكليف رؤساء اللجان لاستعياب كل الملاحظات والمقترحات الجديدة و إخراج الاحتفال بما يليق بعظمة الاستقلال وخلق إجماع وطني و تفاعل شعبي و مجتمعي حول هذا الاحتفال الكبير .
و أبان ممتاز أن اللجنة وقفت على كل تفاصيل الاحتفال، و قال إن ما يميز احتفال هذا العام أنه يأتي في ظل حكومة الوفاق الوطني الناتج عن الحوار الوطني الذي جمع الشعب السوداني حول مخرجاته .
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