وزير الثقافة والإعلام بجنوب دارفور يدعو الي نشر ثقافة السلام

نيالا 25-12-2017 م ( سونا ) دعا وزير الثقافة والإعلام بجنوب دارفور الاستاذ عمر سليمان ضحية اهل الولاية الي العمل من اجل نشر رايات وثقافة السلام والتعايش السلمي من اجل تقدم للولاية ورفعتها .



وشدد في حديثه في ندوة "الاستقلال دلالات ومعان تحت شعار (فلتدم انت أيها الوطني) التي نظمتها الوزارة علي شرف الذكري 62 للاستقلال المجيد شدد على ضرورة التخلي عن الجهوية والقبلية والمناطقية ووعد عمر سليمان بترميم كل المناطق الأثرية للسلطان على دينار حتى تكون واجهات عالمية متعهدا بالعمل على اعداد عيد نوعي في الولاية باستقلال السودان .



وحيا المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام صديق محمد حامد الادباء والفنانين والشعراء الذين اثروا وجدان الشعب السوداني بالفن والابداع دفاعا عن الوطن والعرض والارض وقال صديق ستتوالى الندوات من اجل توحيد المجتمع ونبذ الماضي الفرقة والشتات .



واشاد معتمد الرئاسة المهندس عيسي باسي في مداخلة بالسرد والحقائق التى تمت في الندوة، مشيرا إلى أنها جسدت المعاني الحقيقية للاستقلال ونوه إلى أن الاستقلال يعني الحرية والنهضة والتطور



وقال باسي ان الحوار الوطني يمثل انطلاقة للسودان وتوحيد الرؤية نحو استراتيجية الدولة للنهضة والتطور .

وقدم الدكتور آدم محمد كبس المحاضر بجامعة نيالا وباحث في دراسات السلام فذلكة تاريخية عن نضالات الشعب السوداني والثورات من اجل الاستقلال فضلا عن الدلالات والمعاني للاستقلال .

