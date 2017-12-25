القطاع السياسي للمؤتمر الوطني يصف زيارة الرئيس التركي بالمهمة

الخرطوم 25-12-2017م (سونا) - وصف القطاع السياسي للمؤتمر الوطني في اجتماعه بالمركز العام اليوم برئاسة جمال محمود رئيس القطاع زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للسودان بالمهمة وتـأتي في مرحلة غاية في الأهمية بما تشهده المنطقة والاقليم من تطورات كبيرة وأحداث متلاحقة .

وأشار دكتور عبيد الله محمد عبيد الله الأمين السياسي بـ(الوطني) في تصريحات عقب الاجتماع إلى المكاسب السياسية والاقتصادية للزيارة التي قال إنها تصب في مصلحة تقوية العلاقات السودانية التركية المشتركة وقال إن القطاع السياسي رحب بالزيارة ويأمل أن تجد مخرجاتها الاهتمام والالتزام الذي يفضي لتطوير هذه العلاقات على كافة المستويات.

وأشار عبيد الى أن القطاع تطرق في اجتماعه كذلك لقضية انتخابات المحامين حيث دعا القطاع كافة عضوية الحزب الى التصويت لصالح القائمة الوطنية التي تم التوافق عليها بما تضمه من أحزاب سياسية في إطار المشاركة السياسية بالبلاد من أجل تحقيق الاستقرار .

وأضاف أن القطاع السياسي ناقش ورقة وصفها بالمهمة حول الإصلاح السياسي فيما يلي الانتخابات ومستقبل الأحزاب السياسية والحرص على التوافق والتراضي الوطني بما يقود الى للممارسة الديمقراطية الراشدة وتفضي للمشاركة السياسية الواسعة وتحقيق السلام بالبلاد وجدد الحزب الدعوة لكافة القوى الممانعة بضرورة الالتحاق بعملية السلام والانضمام الى العملية السلمية من أجل استقرار الوطن.