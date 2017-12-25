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مجلس ادارة الصندوق القومي للاسكان والتعمير يجتمع غدا

التاريخ : 25-12-2017 - 05:16:00 مساءً
الخرطوم 25-12-2017(سونا ) يعقد مجلس ادارة الصندوق القومي للاسكان والتعمير اجتماع له يوم غد الثلاثاء بالامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك برئاسة الاستاذ طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء مفوض رئيس مجلس الوزراء القومي للمتابعة والاشراف علي ملف الاسكان في السودان.
و اطمأن الدكتور غلام الدين عثمان الامين للصندوق القومي للاسكان والتعمير خلال ترؤسه لاجتماع مع مدراء الادارات بالصندوق على ترتيبات انعقاد اجتماع مجلس الادارة والذي من المقترح ان يتناول عددا من الموضوعات منها الوقوف على تقرير موجز عن اداء وانجازات الصندوق ويستعرض خطة وميزانية الصندوق للعام 2018 م
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