والي ولاية الجزيرة يصدر قرارات بتعيين مدراء عامين للوزارات

مدني 25-12-2017م (سونا) - أصدر د. محمد طاهر إيلا والي الجزيرة اليوم عددا من القرارات قضت بتعيين مدراء عامين بعدد من الوزارات الولائية .

حيث سمي القرار رقم (59) لسنة 2017م د. توحيدة بابكر مديرا عاما لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية والقرار رقم (60) بتعيين د. نزار محمد عمر القدال مديرا عاما لوزارة الصحة والقرار (61) بتعيين الأستاذ علي أحمد أبوكنان مديرا عاما لوزارة التربية والتعليم

وكان والي ولاية الجزيرة قد أصدر القرار رقم (57) بإعفاء وداد يوسف المدير العام لوزارة الصحة والقرار رقم (58) بإعفاء د. بدرالدين عبدالصادق المدير العام لوزارة التربية والتعليم.

