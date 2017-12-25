والي النيل الأزرق رئيس المؤتمر الوطني بالولاية يؤكد وقفته مع قطاع الطلاب بالولاية

الدمازين 25-12-2017م (سونا ) - أكد الأستاذ حسين يس حمد والي النيل الازرق رئيس المؤتمر الوطني بالولاية وقفته مع قطاع الطلاب بالولاية لما لهم من دور كبير تجاه المجتمع.

جاء ذلك لدى مخاطبته لقاء هياكل الطلاب في برمجة التسليم والتسلم لامين قطاع الطلاب الجديد الشيخ بشير آدم حامد والذي جاء تحت شعار (فهيا اخوتي هيا اناديكم الى العلياء أعد الذات والتقوى) بقاعة الذكر والذاكرين.

وثمن الوالى الجهود التي بذلها الشيخ حذيفة أحمد الحسن الامين السابق تجاه الطلاب في ارساء دعائم العمل التنظيمي و وجه بضرورة استصحاب الآخرين في العمل واوضح ان الحوار الوطني استوعب حركات وأحزابا متعددة ، واكد علي ضرورة الامساك بزمام الامور لكافة الواجهات التنظيمية وسير التنظيم مع الاكاديميات للطلاب لاهمية الجانب العلمي.

وقال انه عندما يتحدث عن التنظيم فانه يتحدث عن قواعد ثابتة تتمثل اولها في الطاعة لله سبحانه وتعالى ورسولة الكريم واولو الأمر وابان ان قطاع الطلاب يتطلب مسئولا ملتزما ومتفانيا للعمل وابدى تفاؤله وثقته في امين القطاع الجديد متمنيا له التوفيق والسداد .

وشكر الشيخ محمد حسن قدرماري امين الحركة الإسلامية بالولاية الشيخ حذيفة أحمد الحسن علي مثابرته ومجاهداته، وقال ان الطلاب هم الفصيل الاول للمؤسسات التي تعمل على اداء الرسالة التنظيمية ، وقال ان قادة العمل الطلابي مثال للالتزام والعطاء وتمنى للشيخ بشير اقامة طيبة بين اهله وعشيرته بالولاية.

و حيا الاستاذ مبارك ابكر رئيس القطاع الفئوي مجاهدات الرعيل الاول في اطار احتفالات البلاد بذكرى الاستقلال المجيد وقال ان الولاية يسودها الاستقرار والتنمية وهذه الجهود أتت بالحكمة والدراية والوعي الذي تتمتع به حكومة الولاية والشعب الذي يمتاز بالقيم وابان ان حزب المؤتمر الوطني عمل على بناء هذا السودان مواصلة لجهود الابطال الذين ناضلوا من اجل الاستقلال .

وشكر الامين السابق علي ما قدم من عمل ومبادرات طيبة سائلا المولى ان يتقبل منه ويعين الامين الجديد واصفا الطلاب بالارضية الخصبة التي تصلح لاعمال متميزة ومفيدة واوصى بضرورة تميز الولاية لمواجهة التحديات كما عرف عنها دائما بجانب التركيز على القضايا الدعوية والتربوية

وقال الاستاذ محمد عمر البدين مشرف القطاع الاوسط ان ولاية النيل الازرق يشهد لها بالعطاء والنماء وتعتبر ذات خصوصية وانها تتميز باخراج مبدعين وان حكومة الولاية خير سند وعضد لعمل الطلاب بتواصل القاعدة مع القيادة الذي كان له الأثر الجيد .

وأشاد بشير آدم حامد أمين قطاع الطلاب بمستوى التلاحم بين القادات الطلابية وحكومة الولاية و وعد بإحداث التغيير ويكون خير معين للطلاب وحكومة الولاية وشكر الشيخ حذيفة على تأهيله للهياكل الطلابية تاهيلا حقيقيا

وحيا حذيفة أحمد الحسن الامين السابق لقطاع الطلاب والي الولاية على الدعم المتواصل لبرامج الطلاب ونزوله للقواعد الطلابية وقال ان برنامج التسليم والتسلم بدأ بالامس بامراء المدارس على مستوى محليتي الدمازين والرصيرص وشكر كل العاملين بقطاع الطلاب على الصبر والمثابرة في العمل الطلابي .

