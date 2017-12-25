والي جنوب كردفان يمتدح دور الكنسية في ارساء دعائم السلام والتسامح الديني بالولاية

كادقلي 25-12-2017م ( سونا) - امتدح والي ولاية جنوب كردفان اللواء امن د عيسي آدم ابكر الدور الكبير الذي لعبته الكنيسة في ارساء دعائم السلام والمحبة والتسامح الديني بالولاية، وهنا الطوائف المسيحية بذكري اعياد ميلاد المسيح علية السلام ، وقال ا لدى طوافه اليوم لعدد من الكنائس بمدينة كادقلي ومخاطبته احتفالات المسيحين بأعياد ميلاد المسيح .

وقال ان الولاية خالية من الصراعات الدينية وتشهد تسامحا دينيا وتعايشا سلميا كبيرا ، واضاف بالقول إن الذين يتاجرون باسم الدين في جنوب كردفان تجارتهم خاسرة، واكد الوالي اهتمام حكومته بدعم ورعاية برامج وأنشطة الكنائس لتعزيز السلام والتسامح والتعايش الديني وإتاحة الفرصة لها لممارسة برامجها بحرية دعما للسلام والاستقرار بالولاية .

من جانبهم اشار رجال الدين المسيحي الى أن الاحتفال فيه قيم ومعان ودلالات داعمة للتعايش والتسامح الديني ونشر رسالة السلام بين الجميع، مؤكدين أن جميع الطوائف المسيحية تمارس برامجها وأنشطتها بحرية تامة،معبرين عن شكرههم لحكومة الولاية في المشاركة في احتفالات اعياد المسيح كتعبير صريح لحقوق الإنسان وحرية الانسان بالمنطقة .