الركابي: ملتقى رجال الاعمال السوداني التركي يحقق منافع تكاملية تصب في مصلحة الشعبين الشقيين

الخرطوم 25-12 -2017م(سونا)وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.محمد عثمان الركابي ملتقى رجال الاعمال السوداني التركي بالمكسب للبلدين الشقيقين وبداية لعمل مستمر يضع العلاقات السياسية والاجتماعية المتطورة بين البلدين في اطار اقتصادي يحقق منافع تكاملية تصب في مصلحة الشعبين الشقيين. ودعا لدى مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية لملتقى رجال الاعمال السوداني التركي بقاعة الصداقة دعا رجال الاعمال السودانيين للاستفادة من التجربة الاقتصادية التركية التي تسير بوتيرة اقتصادية متسارعة للامام

كما دعا رجال الاعمال الاتراك للتعرف على الامكانيات الهائلة للسودان في الجوانب الزراعية والمعدنية والمائية والاراضي الصالحة والثروة الحيوانية التي تقدر باكثرمن مائة مليون رأس اضافة لموقع السودان المتميز وسط القارة الافريقية وامتلاكه موانئ متميز ة على ساحل البحر الاحمر، متمنيا أن يحقق الملتقى شراكة استراتيجية بين البلدين بالتركيز على الصناعات التحويلية للخامات المتوفرة محليا التي يتم استيرادها كالادوية رغم امتلاك السودان لمجموعة من النباتات الطبية.

واكد وزير المالية اهمية وجود بنوك تركية لتوفير التمويل وتسهيل الاجراءات المالية، متمنيا أن يخرج الملتقى بالتوقيع علي مشاريع تصب في مصلحة البلدين .

وكان قد رحب في بداية كلمته بوفد رجال الاعمال التركي في بلدهم الثاني السودان ووصف زيارة الرئيس التركي للبلاد بالتاريخية وقد شهدت دفع العلاقة الاستراتيجية بين البلدين

