المجلس الاعلي للتمويل الاصغر بشمال دارفور يبحث كيفية تنفيذ خطته الاستراتجية بالولاية

الفاشر في 25ـ12ـ2017م (سونا) بحث المجلس الاعلي للتمويل الاصغر بولاية شمال دارفور في اجتماعه الذي انعقد بقاعة اجتماعات وزارة المالية بالفاشر اليوم برئاسة الدكتور محمد يحيى حامد وزير المالية رئيس المجلس بحث الخطة الاستراتجية لتنمية وتطوير قطاع التمويل الاصغر وكيفية تعزيز دور مؤسسات التمويل الاصغر وتاسيس البنيات التحتية المساندة لتنمية للتمويل الاصغر .

واكد وزير المالية أن المجلس يسعى للوصول الى المجتمعات الانتاجية والمنظمة وفقا لقانون التمويل الاصغر وذلك لتوفير ضمان التمويل لمشروعاتهم الجماعية واشاعة روح الابتكار و المبادرة ، بجانب تنمية قدرات المستهدفين وتطوير مشروعاتهم مع العمل علي توفير الاسواق لمنتجاتهم .

واشار حامد الى ضرورة ان تقوم المصارف العاملة بالولاية بتقديم الدعم الفنى والمالى للمصارف ومؤسسات التمويل الاصغر حتى تتمكن من تحقيق الاهداف الكلية وهو دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتسهم بدورها في زيادة الناتج المحلى و وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر ، داعيا في ذلك الى ضرورة تحسين ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في تقديم التمويل الاصغر لتكون وفقا للاسس والممارسات العالمية .

وقد امن المشاركون في الاجتماع على ضرورة التعاون التام مع الوزارات ذات الصلة والشركاء لنشر ثقافة التمويل الاصغر وانشاء المزيد من الجمعيات التي تضم المنتجين على مستوى الولاية ، من اجل تحقيق الاهداف الاستراتيجية للتمويل الاصغر وهو استكمال النهضة الاقتصادية وتشجيع الانتاج والانتاجية.

ويذكر ان المجلس الاعلي للتمويل الاصغر بالولاية يضم في عضويته كلا من مديرفرع بنك السودان المركزي ،ومدير مدير وكالة ضمان التمويل الاصغر و رئيس اتحاد اصحاب العمل، مدير مؤسسة التمويل الاصغر، مدير التعاون ، والمدير التنفيذي لجهاز تشغيل الخرجين بالولاية .