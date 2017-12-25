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أخبار محلية - سياسية

البشير واردوغان يشهدان التوقيع على اتفاقية انشاء شركة لبناء السفن

التاريخ : 25-12-2017 - 06:40:00 مساءً
بورتسودان 25-12-2017 م (سونا ) - شهد الرئيسان عمر البشير ونظيره التركي رجب طيب اردوغان ظهر اليوم في سواكن بولاية البحر الأحمر التوقيع علي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لانشاء شركة لبناء السفن بين شركة جياد الصناعية و مجموعة الاستثمار التركية .
ووقع من جانب جياد المهندس اسماعيل الطيب مدير شركة جياد ، ومن الجانب التركي عابدين صبري، كما شهد الرئيسان التوقيع علي مذكرة التفاهم المشتركة للاستثمار في ميناء استقبال الغاز،
و تم خلال اللقاء تقديم الهدايا الرمزية للرئيسين اوردغان والبشير للتوثيق للزيارة التاريخية للرئيس التركي لجزيرة سواكن.
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