البشير واردوغان يشهدان التوقيع على اتفاقية انشاء شركة لبناء السفن

بورتسودان 25-12-2017 م (سونا ) - شهد الرئيسان عمر البشير ونظيره التركي رجب طيب اردوغان ظهر اليوم في سواكن بولاية البحر الأحمر التوقيع علي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لانشاء شركة لبناء السفن بين شركة جياد الصناعية و مجموعة الاستثمار التركية .

ووقع من جانب جياد المهندس اسماعيل الطيب مدير شركة جياد ، ومن الجانب التركي عابدين صبري، كما شهد الرئيسان التوقيع علي مذكرة التفاهم المشتركة للاستثمار في ميناء استقبال الغاز،

و تم خلال اللقاء تقديم الهدايا الرمزية للرئيسين اوردغان والبشير للتوثيق للزيارة التاريخية للرئيس التركي لجزيرة سواكن.

