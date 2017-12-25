جامعة الخرطوم تمنح درجة الدكتوراة الفخرية في القانون للرئيس التركي

الخرطوم 25-12-2017 (سونا) - منحت جامعة الخرطوم درجة الدكتوراة الفخرية في القانون لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أوردغان وسط حضور كبير من القيادات الرسمية وأساتذة جامعة الخرطوم والعلماء.

وقال بروفيسور أحمد محمد سليمان مدير جامعة الخرطوم لدى مخاطبته حفل التكريم الذي نظمته الجامعة مساء اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم - إن الجامعة تتشرف وتسعد بمنح الرئيس التركي هذه الدرجة باعتباره قامة أممية وشخصية محورية لها تأثير بالغ في المحيطين الإقليمي والدولي، وأضاف " ما حققه اوردغان يستحق عليه هذه الدرجة الرفيعة" وأضاف أن منحه درجة الدكتوراة يعد تكريما لجامعة الخرطوم وتشريفا لأساتذة ومنسوبي الجامعة، مشيدا بالتعاون الأكاديمي القائم بين جامعة الخرطوم والجامعات التركية.

من جانبه؛ قال بروفيسور عادل علي الحسين أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم إن الجامعة ظلت تمنح درجة الدكتوراة الفخرية للشخصيات التي لها إسهامات مقدرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مبينا أن مجلس أساتذة جامعة الخرطوم قد أوصى - في اجتماعه رقم 415 - بمنح الرئيس التركي هذه الدرجة، بعد الاطلاع على سيرته الذاتية وجهوده في خدمة المجتمعات إقليميا ودوليا.

وأشار بروفيسور عادل الى المشروعات الخدمية والتنموية والتعليمية التي قامت بتنفيذها جمهورية تركيا بالسودان، منوها الى تخصيص الحكومة التركية لأكثر من 100 منحة للطلاب السودانيين سنويا، بجانب 10 منح ممولة تمويلا كاملا في التخصصات النادرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التنسيق والتعاون التركية.

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