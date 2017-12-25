قناة (تي آر تي) التركية تجري حوارا مع رئيس الجمهورية

الخرطوم 25-12-2017 م (سونا) - أجرت قناة (تي آر تي ) القناة الأولى الناطقة بالعربية في تركيا؛ مساء اليوم ببيت الضيافة حوارا مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير؛ تناول فيه أهمية العلاقات السودانية التركية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والتطورات المتلاحقة بشأن القدس والحراك الذي أعقب قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس ورؤية السودان حول القضية الفلسطينية.

وتطرق اللقاء الذي ستبثه القناة باللغتين الإنجليزية والعربية - في وقت لاحق - الى الزيارة الحالية للرئيس التركي للسودان والتأثيرات المتوقعة لنتائجها على علاقات البلدين في كافة المجالات.

