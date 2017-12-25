وزير العدل يلتقي رئيس المحكمة الدستورية

الخرطوم 25-12-2017 م(سونا) - التقى وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل اليوم بمقر المحكمة الدستورية برئيس المحكمة د. وهبي محمد مختار والسادة أعضاء المحكمة بحضور مولانا صلاح الدين عبدالله المحامي العام لجمهورية السودان.

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين المحكمة ووزارة العدل خاصة في مجال نشر القوانين لضرورة إلمام الجهات العدلية بها، وأكد د.جميل ضرورة التعاون والتكامل بين الجهتين بما لا يخل باستقلال المحكمة.

من جهته أكد د. وهبي علي الدور المهم لوزارة العدل في مجال الطعون الدستورية ضد الدولة.

وأكد صلاح الدين عبدالله المحامي العام على وجود خطة متكاملة للارتقاء بدور شعبة الطعون الدستورية بإدارة المحامي العام .