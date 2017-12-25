البشير وأردوغان يقفان على التراث العثماني بمدينة سواكن

بورتسودان 25-12-2017 م ( موفد سونا) - وقف الرئيسان المشير عمر البشير ونظيره التركي رجب طيب اردوغان - اليوم؛ خلال الزيارة التي قاما بها الى ولاية البحر الأحمر يرافقهما عدد من الوزراء من الجانبين - على المعالم التاريخية والأثرية لمدينة سواكن التى تعتبر رمزاً حيا للتراث العثماني والعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.

وفي قاعة مدينة سواكن نظمت الولاية لقاء تحت شعار " سواكن سنعيدها سيرتها الأولى " بحضور البشير وأردوغان خاطبه والي ولاية البحر الأحمر علي احمد حامد، مؤكدا على أزلية العلاقات بين البلدين، مرحبا بالرئيس التركي، وأشاد بدور تركيا الداعم لقضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القدس، وقال نتطلع الى شراكة استرانيجية مع تركيا.

في ختام اللقاء تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لإنشاء شركة لبناء السفن بين شركة جياد الصناعية ومجموعة الاستثمار التركية؛ بحضور البشير وأردوغان، حيث وقع من جانب جياد المهندس اسماعيل الطيب مدير الشركة، ومن الجانب التركي عابدين صبري، كما شهد الرئيسان التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة للاستثمار في ميناء استقبال الغاز، حيث وقع من الجانب السوداني عماد الدين حسن، ومن الجانب التركي عزيز يلدرم.

وقد حظيت الزيارة باهتمام كبير واستقبال مشهود، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

وقدمت حكومة الولاية هدايا رمزية للرئيس أردوغان من بينها عملة تركية نادرة عمرها حوالي 250 عاما.

هذا وقد عاد الرئيسان البشير وأردوغان الى الخرطوم عصر اليوم .