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أخبار محلية - سياسية

حرم الرئيس التركي تتفقد دار ششر لتأهيل الأطفال المعاقين بالخرطوم

التاريخ : 25-12-2017 - 08:15:00 مساءً
الخرطوم 25-12-2017م (سونا) - تفقدت السيدة الفضلى أمينة أردوغان حرم رئيس جمهورية تركيا؛ مساء اليوم دار ششر لتأهيل الأطفال المعاقين بالخرطوم في إطار اهتمامها بالقضايا الإنسانية في كافة أنحاء العالم.
رافقت السيدة أمينة اردوغان في هذه الزيارة السيدة الفضلى وداد بابكر حرم السيد رئيس الجمهورية رئيس مجلس إدارة مؤسسة سند الخيرية وعدد من الوزراء، وفي احتفالية بمناسبة قدومها نظمتها دار ششر، تحدثت الأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية وقدمت أناشيد وطنية تعبر عن أحاسيس ومشاعر المعاقين.
ووقفت حرم الرئيس التركي على العمل بالدار، وطافت على غرفة العمليات وقسم العلاج الطبيعي والعنبر والعيادة والمعرض المصاحب الذي اشتمل على الأطراف الصناعية والمشغولات اليدوية .
من جانبها؛ طالبت الأستاذة منال مصطفى مديرة دار ششر لتأهيل الأطفال المعاقين بالخرطوم؛ بإنشاء دارين لولايات دارفور؛ وتكملة المساعدة في المرحلتين الثالثة والرابعة للمبنى الجديد والذي يشتمل على قاعة متعددة الأغراض والمبنى التأهيلي المهني، مشيرة إلى أن دار ششر أنشئت منذ أربعين سنة وتقدم خدماتها لأطفال السودان عبر برامجها التأهيلية في وحدات العمليات والعيادة وورش التأهيل مما يجعل الدار في ضغط مستمر؛ آملة في التعاون لإنشاء مراكز في الولايات .
وقالت منال إن هذه الزيارة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين السودان وتركيا وفي الختام قدمت هدايا للسيدتين أمينة أردوغان/ ووداد بابكر.
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