وزير العدل يلتقي المدعي العام العماني

الخرطوم 25-12-2017 م (سونا) - التقى مولانا د. إدريس إبراهيم جميل، وزير العدل بمكتبه اليوم معالي المدعى العام بسلطنة عمان السيد حسين بن علي الهلالي والوفد المرافق له، بحضور مولانا عمر أحمد النائب العام .

وبحث اللقاء سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات بين السودان وسلطنة عمان في مجال التدريب والابتعاث، كما تطرق جميل لفصل النائب العام عن وزارة العدل والتنسيق بين الوزارة والنائب العام وكل الأجهزة العدلية بالسودان لتحقيق العدالة وخدمة المواطن.

وأشاد مولانا عمر النائب العام؛ بالتعاون الذي وجده من وزارة العدل، وأكد أن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل تم بطريقة سلسة، مشيراً الى أن وزارة العدل تعتبر بمثابة المرجعية، وتمثل رأس الرمح، مما يتطلب الرجوع اليها في مجال التشريع.

من جهتها؛ أمنت وزيرة الدولة بالعدل مولانا تهاني تور الدبة على أهمية التعاون بين الدول العربية للاستفادة من الخبرات في كافة المجالات. وأكدت أن المرأة السودانية تتمتع بكافة حقوقها الدستورية، مشيرة الى أنها ارتادت كافة المجالات في النواحي السياسية والتشريعية والتنفيذية في الدولة، وتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية .

و قدم مولانا أحمد عباس الرزم؛ وكيل وزارة العدل شرحاً تفصيلياً عن مهام واختصاصات وزارة العدل بعد فصل النائب العام والتي جاءت ضمن توصيات الحوار الوطني وقرارات إصلاح أجهزة الدولة .

من جانبه؛ أبدى السيد حسين بن علي الهلالي المدعي العام بسلطنة عمان؛ سعادته بمستوى التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة العدلية بالسودان من خلال زياراته للقضاء والنيابات والشرطة، ورحب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة العدلية في السودان.

