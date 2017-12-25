حرم أردوغان : المرأة السودانية تحتل مكانة كبيرة فى كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية

الخرطوم 25-12-2017م (سونا ) - قالت السيدة الفضلى أمينة أردوغان حرم رئيس جمهورية تركيا إن المرأة السودانية تحتل مكانة كبيرة فى كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية.

جاء ذلك فى كلمتها لدى زيارتها؛ مساء اليوم، لمدرسة القابلات والمركز السوداني التركي الدولي لتدريب القابلات بأمدرمان برفقة السيدة وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية والأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والسيد بحر ادريس أبوقردة وزير الصحة .

وقالت السيدة أمينة إن تركيا خطت خطوات كبيرة فى مجال صحة الأمومة والطفولة وتمكنت من خفض نسبة الوفيات للأم والطفل، معربة عن سعادتها لعكس تجاربهم للسودان فى هذا المجال.

وأضافت أنهم فى تركيا يضعوا خططا جيدة للأمومة أثناء الحمل وبعد الولادة عبر الكثير من الأنشطة

مبينة أن أهم استثمار يعنى به؛ ثقة المريضة فى القابلة، وأن الخبرات التى تتحصل عليها القابلات تخفض عدد الوفيات أثناء الحمل والولادة.

وهنأت السيدة أمينة الدارسات العشر اللائي تلقين تدريبا فى الجامعات بتركيا، وقالت انهن سيقدمن الخبرة والتدريب للقابلات .

وقدمت السيدة أمينة اردوغان عدد 70 شنطة للقابلات بالمركز السوداني التركي الدولي لتدريب القابلات وذلك في اطار التعاون والتنسيق بين السودان وتركيا .



