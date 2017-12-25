الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:56:00 AM

أخبار محلية - سياسية

أردوغان: سنظل نقف مع السودان اليوم وغداً

التاريخ : 25-12-2017 - 08:47:00 مساءً
الخرطوم في 25-12-2017(سونا) - جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف بلاده مع السودان. وقال في المحاضرة الفكرية التي قدمها في قاعة الصداقة مساء اليوم، "سنظل واقفين مع السودان اليوم وغداً". وأضاف إن العقوبات الاقتصادية غير المبررة سرقت نمو ومستقبل السودان، الأمر الذي أدى الى معاناة الشعب السوداني.

وزاد قائلاً: بالرغم من ذلك لاحظت أن السودان سجل تطورا في كافة الميادين، مبيناً أنه بعد رفع العقوبات يمكن الارتقاء بالسودان، مؤكدا إيمانه بأن صاحب الحق هو القوي وسيظل قوياً رغم التآمر.

وأشار الى إمكانية قيام تركيا بإعمار سواكن وفقاً للخرط والوثائق القديمة لتصبح منطقة جذب سياحي، منوهاً الى إمكانية إحياء دورها القديم في مجال الحج.

وفي مجال التعليم أشاد أردوغان بالتعاون العلمي بين السودان وتركيا، معلناً تأسيس جامعة تركية سودانية وافتتاح معهد العلوم الصحية ومدرسة تعليم القابلات بنيالا، وعبر عن سعادته بنتائج زيارته للسودان.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء