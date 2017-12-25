أردوغان: سنظل نقف مع السودان اليوم وغداً

الخرطوم في 25-12-2017(سونا) - جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف بلاده مع السودان. وقال في المحاضرة الفكرية التي قدمها في قاعة الصداقة مساء اليوم، "سنظل واقفين مع السودان اليوم وغداً". وأضاف إن العقوبات الاقتصادية غير المبررة سرقت نمو ومستقبل السودان، الأمر الذي أدى الى معاناة الشعب السوداني.



وزاد قائلاً: بالرغم من ذلك لاحظت أن السودان سجل تطورا في كافة الميادين، مبيناً أنه بعد رفع العقوبات يمكن الارتقاء بالسودان، مؤكدا إيمانه بأن صاحب الحق هو القوي وسيظل قوياً رغم التآمر.



وأشار الى إمكانية قيام تركيا بإعمار سواكن وفقاً للخرط والوثائق القديمة لتصبح منطقة جذب سياحي، منوهاً الى إمكانية إحياء دورها القديم في مجال الحج.



وفي مجال التعليم أشاد أردوغان بالتعاون العلمي بين السودان وتركيا، معلناً تأسيس جامعة تركية سودانية وافتتاح معهد العلوم الصحية ومدرسة تعليم القابلات بنيالا، وعبر عن سعادته بنتائج زيارته للسودان.

