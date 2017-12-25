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أخبار محلية - سياسية

الرئيس التركي: العالم الإسلامي يمر بتحديات ومنعطفات حرجة

التاريخ : 25-12-2017 - 08:49:00 مساءً
الخرطوم في 25-12(سونا) - قال الرئيس التركي رجب طيب أوردغان إن العالم الإسلامي يمر بتحديات ومنعطفات حرجة تتطلب الوحدة والتضامن والتكاتف،

و اشار اردغان الى أن الدول الإسلامية مهددة بالتجزئة من قبل القوى الامبريالية العالمية حتى تصبح لقمة سائغة لها، تنال مواردها وثرواتها، مشيرا الى التقسيم الذي حدث بالسودان والذي تسببت فيه هذه القوى من خلال إثارتها للفتن والنعرات.

ودعا أوردغان - في المحاضرة الفكرية التي قدمها اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم - الى التوحيد والتعاضد بين الأقطار الإسلامية لمواجهة هذه التحديات،

و نوه الى الأزمات التي تشهدها سوريا واليمن والعراق ومصر ودول الخليج، وقال انه " لابد من التضامن والتعاضد حتى نخرج من هذه الأزمات " منوها الى الوقفة القوية للدول الإسلامية خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة التي عقدت مؤخرا في استطنبول ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل .

وأضاف قائلا " لابد من بنيان مرصوص حتى نواجه عدونا" وجدد الرئيس التركي تمسك العالم الإسلامي بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وقال " هذا هدف نسعى إليه ولن نحيد عنه".
م ع

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