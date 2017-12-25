والي شمال دارفور يتفقد منطقة القبة ويقف علي معرض جمع السلاح

الفاشر في 25-12-2917م (سونا) تفقد والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف ابراهيم يرافقه اعضاء لجنة امن الولاية اليوم منطقة القبه التابعة لمحلية الواحة .

واكد والي الولاية لدى مخاطبته اللقاء الحاشد لفعاليات المنطقة ان حملة جمع السلاح التي اعلنتها رئاسة الجمهورية ماضية حتي يتحقق كامل الامن والاستقرار بالسودان والولاية ، مشيرا الي ان الحملة مشروع قومي مؤكدا قدرة الاجهزة الامنية والعسكرية على بسط الامن والاستقرار وفرض هيبة الدولة ومحاربة كافة اشكال الظواهر السالبة بمحليات الولاية المتعددة .

وثمن الوالي مجاهدات اهل القبه في في الذود عن الوطن ومساهمتهم في كسر شوكة التمرد في المنطقة داعيا اهالي المنطقة الي الاهتمام بالتعليم والعمل علي اصلاح وضع التعليم بالمحلية، معلنا ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة للعمل من اجل التنمية والاصلاح في كافة المجالات الخدمية و رتق النسيج الاجتماعي والتصالحات لتاسيس عقد اجتماعي جديد حتي تتربى الاجيال علي قيم الدين الاسلامي والتقاليد والاعراف الحميدة .

ومن جانبه اكد معتمد الواحة حسن محمد حسن تربيو ان حملة جمع السلاح بالمحلية ستتواصل لتحقيق أهدافها، مشيرا الي ان معظم السلاح بمحلية الواحة بات في ايدي القوات النظامية .

واشار الي ان خطة محليته للمرحلة القادمة ترتكز علي الاهتمام بالتعليم وتحسين ايرادات المحلية من خلال تفعيل تحصيل ضريبة القطعان بجانب وضع برامج لرفع دخل الاسر عبر ايجاد اسواق لتسويق المنتجات المحلية البلدية والجلدية .

وحيا معتمد محلية كتم المجهودات الكبيرة التي قامت بها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في المنطقة مما ساهم في دفع جهود المحلية في دفع عملية جمع السلاح .

واكد قائد منطقة القبة العسكرية ان المنطقة تتميز بنسيج اجتماعي متكامل وانهم يتأهبون لفتح صفحة بيضاء جديدة من مرحلة التعايش السلمي والتوجه نحو التنمية والاستقرار .

وتفقد الوالي واعضاء لجنة امن الولاية معرض السلاح الذي تم ضبطه بكل محليتي الواحه وكتم والذي فاق الخمسمائة قطعة سلاح من المدافع الثقيلة والمتوسطة والرشاسات وانواع متعدده من الذخائر .