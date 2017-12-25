قيادات المرأة السودانية ترحب بحرم رئيس جمهورية تركيا

الخرطوم 25-12-2017 (سونا) - رحبت قيادات المرأة السودانية السياسية والتشريعية والتنفيذية واالقيادات الحزبية خلال اللقاء النوعي الذى تم مساء اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم ، رحبت بضيفة البلاد السيدة الفضلي أمينة أردوغان حرم رئيس جمهورية تركيا .

ورحبت الاستاذه وفاء الاعيسر رئيس هيئة البرلمانيات السودانيات بالسيدة الاولى لتركيا وقالت "إمرأة عظيمة حرم رجل عظيم قوى الكلمة والموقف والإرادة والعزيمة " واضافت ان الزيارة مهمة للعلاقات المتميزة بين البلدين ولما يمثله الرئيس رجب طيب أردوغان من نموذج للقيادة فى عالم اليوم.

وثمنت الدكتورة سعاد الفاتح البدوي القيادية الاسلامية المعروفة دور الرئيس التركي أردوغان في حماية الاسلام.

ولفتت الاستاذة زينب احمد الطيب امين امانة المرأة بالمؤتمر الوطنى الي ان الزيارة مهمة وفخيمة تدل علي تقدير عال للسودان وشعبه ورحبت بالخطوات الجريئة التي قادها رئيسا البلدين فى اطار تعزيز العلاقات وتوحيد المواقف مما يمهد الطريق للمرأة في البلدين لتعزيز التعاون والعمل المشترك لتمكين المرأة لقيادة التغيير.

وامتدحت السيدة الفضلي أمينة أردوغان الحوار الوطني وخطوات الاصلاح والنهضة في السودان وهنأت المرأة السودانية بما حصلت عليه من حقوق فى الدستور.

