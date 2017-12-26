اقتصادي : تنفيذ توصيات الحوار الوطني في الشأن الاقتصادي يمضي بخطى ثابتة

الخرطوم 26 -12 -2017م(سونا)- أكد الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب أن توصيات الحوار الوطني فى الشأن الاقتصادى يمضي تنفيذها بخطى ثابتة خاصة فى مجال ترشيد استخدامات الأموال العامة وتجويد الهيكل الاداري في المؤسسات المالية .

وعزا بوب فى تصريح (لسونا) البطء فى تنفيذ هذه التوصيات التى وصفها بالطموحة لعدم توفر الاموال الكافية خاصة ان البلاد قد مرت بصعوبات اقتصادية كبيرة هذا العام مثمنا سعي الحكومة لضبط الانفاق العام باعتباره أحد أهم التوصيات المدرجة فى وثيقة الحوار الوطني وذلك لخلق بيئة اقتصادية مستقرة مع وضع خطة فاعلة لمكافحة التضخم معبرا عن تطلعه لتنفيذ باقي التوصيات كحزمة واحدة خلال العام المقبل داعيا لتحسين المناخ العام للاستثمار فى البلاد بإعطاء حوافز للمستثمرين خاصة فى الاصقاع النائية والمناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وإحداث التنمية المتوازنة فى كافة ربوع البلاد.

