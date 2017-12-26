أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السودانى اليوم الثلاثاء

الخرطوم 26-12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى اسعار العملات الاجنبية أمام الدولار اليوم الثلاثاء على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.9979 7.0329 7.0154
الين الياباني 0.0618 0.0621 0.0620
الجنيه الاسترليني 9.3580 9.4048 9.3814
الفرنك السويسري 7.0739 7.1093 7.0916
الدولار الكندي 5.5033 5.5308 5.5171
كرونة السويدية 0.8372 0.8414 0.8393
الكرونة النرويجية 0.8404 0.8446 0.8425
الكرون الدنماركي 1.1159 1.1215 1.1187
الدينار الكويتي 23.0346 23.1498 23.0922
الريال السعودي 1.8662 1.8755 1.8709
الدرهم الاماراتي 1.9058 1.9153 1.9106
ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269
الدينار البحريني 18.5571 18.6499 18.6035
ريال عماني 18.1905 18.2815 18.2360
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395
الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085
اليورو 8.3068 8.3483 8.3276