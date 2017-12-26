الخرطوم 26-12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم الثلاثاء ب 8.4076 جنيهات وعليه فان النطاق الاعلى هو8.9120 جنيهات والادنى هو7.9031 جنيهات.





