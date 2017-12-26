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أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيرى للدولار اليوم الثلاثاء
التاريخ :
26-12-2017 - 08:22:00 صباحاً
الخرطوم 26-12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم الثلاثاء ب 8.4076 جنيهات وعليه فان النطاق الاعلى هو8.9120 جنيهات والادنى هو7.9031 جنيهات.
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