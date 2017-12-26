واشنطن تقلص ميزانية الأمم المتحدة بمبلغ 285 مليون دولار

نيويورك 26-12-2017 م ( الأناضول) - أعلنت البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أنها ستجرى تخفيضات كبيرة فى ميزانية المنظمة الأممية، في العام المالي2018-2019.

جاء ذلك فى بيان أصدرته مندوبة واشنطن الدائمة، نيكي هيلي، حول الموضوع، الإثنين، اطلعت عليه الأناضول، اعتبرت فيه الاستقطاع "خطوة مهمة اتخذت على الطريق الصحيح بالنسبة للولايات المتحدة".

وأوضحت أنها ستواصل سعيها لإيجاد طرق لزيادة كفاءة الأمم المتحدة مع مراعاة حماية مصالح أمريكا".

وقالت هيلى إنّ "عدم الفعالية والنفقات المبالغ فيها للأمم المتحدة يعلمها الجميع، ولن ندعهم يتمتعون بكرم الشعب الأمريكى".

وأوضحت أن "ذلك الاقتطاع التاريخى للأمم المتحدة، بجانب العديد من الإجراءات الأخرى هدفها أن تكون المنظمة أكثر فعالية ومسؤولية".

تجدر الإشارة أن الولايات المتحدة تدفع حاليا 22% من ميزانية الأمم المتحدة أى حوالى 3.3 مليار دولار سنويًا.

