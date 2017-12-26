ارتفاع مفاجئ لمعدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي

طوكيو 26 -12-2017 م (واس) - أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان خلال نوفمبر الماضي على نحو غير متوقع. ومع استبعاد الأغذية الطازجة، فإن مؤشر الأسعار ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% سنويًا، مقابل ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال أكتوبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون استقرار معدل التضخم خلال الشهر الماضي عند مستوى 8ر0% سنويًا.

وارتفع المؤشر الكلي لأسعار المستهلك بما في ذلك أسعار الأغذية الطازجة بنسبة 6ر0% سنويا خلال نوفمبر الماضي مقابل 2ر0% خلال الشهر السابق.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي لا يشمل الأغذية والطاقة الأشد تقلبًا بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 2ر0% خلال أكتوبر الماضي.

