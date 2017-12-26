صندوق النقد العربي ينظم دورة تدريبية حول ديناميكية التضخم

أبوظبي 26 -12- 2017 م (واس( - بدأت صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية حول "ديناميكية التضخم" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي في أبوظبي بمشاركة 36 متدربًا من 16 دولة عربية.

تأتي الدورة التدريبية - التي تستمر حتى 28 ديسمبر الجاري - في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز التواصل والتفاعل مع الفنيين المعنيين برصد وتحليل محددات التضخم في الدول العربية.

ويمثل استقرار المستوى العام للأسعار أحد الضمانات الأساسية لتحقيق سلامة أداء الاقتصاد الكلي نظرا لتأثيره على التوازنات الداخلية والخارجية من خلال تأثيره على أسعار الفائدة الحقيقية والقوة الشرائية للعملة المحلية في حين يعتمد نجاح التدابير المتخذة لكبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم إلى حد كبير على التحديد الدقيق للعوامل المفسرة لديناميكية التضخم.

