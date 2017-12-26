الساعة الآن اليوم آخر تحديث 12:30:00 PM

أخبار العالم - اخبار عالمية

صندوق النقد العربي ينظم دورة تدريبية حول ديناميكية التضخم

التاريخ : 26-12-2017 - 09:30:00 صباحاً
أبوظبي 26 -12- 2017 م (واس( - بدأت صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية حول "ديناميكية التضخم" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي في أبوظبي بمشاركة 36 متدربًا من 16 دولة عربية.
تأتي الدورة التدريبية - التي تستمر حتى 28 ديسمبر الجاري - في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز التواصل والتفاعل مع الفنيين المعنيين برصد وتحليل محددات التضخم في الدول العربية.
ويمثل استقرار المستوى العام للأسعار أحد الضمانات الأساسية لتحقيق سلامة أداء الاقتصاد الكلي نظرا لتأثيره على التوازنات الداخلية والخارجية من خلال تأثيره على أسعار الفائدة الحقيقية والقوة الشرائية للعملة المحلية في حين يعتمد نجاح التدابير المتخذة لكبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم إلى حد كبير على التحديد الدقيق للعوامل المفسرة لديناميكية التضخم.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء