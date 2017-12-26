برلمانية تطالب الدولة بمزيد من التقشف ورفع عبء الضرائب عن الفئات الفقيرة

الخرطوم26-12-2017(سونا)-طالبت عضو البرلمان الأستاذة عبلة مهدي الدولة بالمزيد من الإجراءات التقشفية الحقيقية الرامية لاستعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي لأجل التغلب على المصاعب الاقتصادية الماثلة .

وأشارت في تصريح (لسونا) إلى ضرورة رفع عبء الضرائب عن الفئات الفقيرة وفرضها على الفئات المستهلكة الغنية.

وطالبت عضو البرلمان الدولة بالاستمرار في توفير الدعم الاجتماعي والصحي للأسر الفقيرة وتوفير التمويل اللازم لتحويلها من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة بإشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية.

وقللت عضو البرلمان من أثر سعر الدولار الجمركي على أسعار السلع الاستهلاكية مشيرة إلى أنها تمثل أحد الحلول لتحقيق التوازن الاقتصادي مناشدة بضرورة الاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية .