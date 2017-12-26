معتمد السريف يدعو شركات التعدين لممارسة عملها بعد استقرار الاوضاع بمنجم جبل عامر

الفاشر في 26ـ12ـ 2017م (سونا) - أكد معتمد محلية السريف بولاية شمال دارفور محمد اسماعيل آدم أن حالة الاستقرار الأمني التى شهدتها الولاية والمحلية خلال الأشهر الماضية والتى قامت السلطات من خلالها ببسط هيبة الدولة بصورة كاملة ، أكد أنها قد ساهمت بدورها فى استتباب واستقرار الاوضاع الامنية بمنجم جبل عامر للتعدين عن الذهب و اجتذاب المعدنين الذين قال إن أعدادهم قد ارتفعت من 7 آلاف معدن الي اكثر من 20 ألف معدن حاليا .

وقال اسماعيل فى تصريح ( لوكالة السودان للانباء ) اليوم أن ت استتباب واستقرار الاوضاع هيأت للمحلية التدخل لممارسة صلاحياتها فى تنظيم اماكن التعدين والتسويق بالمنجم ، بجانب التنسيق مع الشركة السودانية للتعدين كل فى مجال عمله لتهيئة الظروف المواتية للشركات والمعدنين التقليديين من اجل تحقيق الفوائد المرجوة .

ودعا معتمد السريف السلطات الاتحادية الي التدخل لتنظيم التعدين التقليدي وان لا يظل مفتوحا كما كان في السابق لتفادي المشاكل التى كانت قد حدثت سابقا حيث كان التعدين متاحا لكل من يحمل جهاز الكشف عن الذهب بعيدا عن السلطات ، مشيرا فى ذلك الي ضرورة فتح المجال للمزيد من الشركات المتخصصة لتقوم بدورها فى التعدين .

وأكد ان دخول الشركات المتخصصة سيسهم في الحد من الآثار السالبة التى يتعرض لها المعدنون التقليديون بسبب استخدامهم المواد الخاصة باستخلاص الذهب ، بجانب الحد من الاضرار البيئية التى تسببها تلك المواد ، علاوة علي مساهمة تلك الشركات فى توفير الخدمات الاجتماعية لمواطني المحلية مشيرا في ذلك الي الخدمات والمشروعات التى نفذتها "شركة الجنيد" والتى قامت بتأسيس ثلاثة قري نموذجية بالمحلية تضم كل محلية عشرة من الفصول واستراحة للمعلمين ومحطة لمياه الشرب وخلوة لتحفيظ القراءن الكريم مزودة بمصلى فى مساحة 20×20م ومركزا صحيا وآخر للشرطة ، اضافة الي انشاء عدد من المباني للاغراض العامة برئاسة المحلية وبمنطقة غرة الزاوية .

وكشف معتمد السريف ان منجم جبل عامر وعشرات الكيلو مترات من المناطق المحيطة بالجبل ، بل و70% من مساحة محلية السريف الجغرافية تمثل مستودعا آمنا لجميع اهل السودان للتعدين عن الذهب ، داعيا جميع المعدنين من أبناء السودان شركات وافرادا وخاصة الذين غادروا المنجم فى وقت سابق بسبب تردي الاوضاع الامنية ، دعاهم جميعا الي العودة لممارسة عملهم ولينالوا حظهم من هذا الخير الوفير .