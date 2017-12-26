الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:50:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

وقاية النباتات تطالب باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صانعى المبيدات الضارة للصحة والزراعة

التاريخ : 26-12-2017 - 01:12:00 مساءً
الخرطوم في 26-12-2017م ( سونا) - طالب الدكتور خضر جبريل مدير إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والغابات الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ممارسات بعض الجهات صناعة مواد المبيدات داخل البلاد باعتبارها موادا ضارة بالصحة والاقتصاد.
وكشف سيادته في التنوير الإعلامي اليوم عن ضبط مصنع سوري خاص بصناعة تحضيرات التجميل يمارس تصنيع مبيدات قاتلة للحشرات بطريقة عشوائية غير مرخصة .
وأضاف أن ادارته ممثلة في المجلس الأعلى للمبيدات تلقت بلاغا من ادار ة العلاقات بالجمارك بان هنالك مصنعا سوريا ببحري يعمل في مستحضرات التجميل يصنع مبيدات قاتلة .
وأكد المجلس انه ليست لديهم معرفة ولا اعطاء تصديق للمصنع بان يمارس صناعة المبيدات وفقا لقرارات المجلس ودعا كل الجهات ذات الاختصاص للحد من ظاهرة ادخال او تصنيع مبيدات دون موافقة المجلس وذلك من اجل سلامة المواطن والزراعة .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء