الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:50:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

مجلس تشريعي البحر الأحمر يجيز مقترحات الموازنة للعام 2018 فى مرحلة القراءة الثانية

التاريخ : 26-12-2017 - 01:21:00 مساءً
بورتسودان فى 26-12-2017م (سونا) - أجاز المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر في جلسته اليوم في دورة انعقاده السادسة برئاسة الاستاذ عمر اوشيك رئيس المجلس أجاز السمات العامة لمقترحات موازنة الولاية للعام 2018 م في مرحلة القراءة الثانية، كما أجاز قانون الاعتماد المالي والقوانين المصاحبة له للعام 2018م في ذات المرحلة، وذلك بعد ان استمع المجلس الي تقارير اللجان المتخصصة بالمجلس حول الموازنة والقوانين المالية.
و استمع المجلس في ذات الجلسة الي رد من وزير المالية بالولاية الاستاذ علي عبد اللطيف حول استفسارات اعضاء المجلس التي وردت خلال جلسات التداول السابقة حول الموازنة، حيث اوضح الوزير استصحاب الاداء الفعلي لميزانية الولاية للعام 2017 م كمؤشر تقديري لموازنة العام 2018م، مؤكداً اهتمام الولاية بتنمية وتطوير الموارد الذاتية، واستحداث موارد جديدة، وتنفيذ المشروعات الانتاجية لدعم الصادر اضافة الى الاهتمام بمشروعات تحسين معاش الناس ومكافحة الفقر لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء