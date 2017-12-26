مجلس تشريعي البحر الأحمر يجيز مقترحات الموازنة للعام 2018 فى مرحلة القراءة الثانية

بورتسودان فى 26-12-2017م (سونا) - أجاز المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر في جلسته اليوم في دورة انعقاده السادسة برئاسة الاستاذ عمر اوشيك رئيس المجلس أجاز السمات العامة لمقترحات موازنة الولاية للعام 2018 م في مرحلة القراءة الثانية، كما أجاز قانون الاعتماد المالي والقوانين المصاحبة له للعام 2018م في ذات المرحلة، وذلك بعد ان استمع المجلس الي تقارير اللجان المتخصصة بالمجلس حول الموازنة والقوانين المالية.

و استمع المجلس في ذات الجلسة الي رد من وزير المالية بالولاية الاستاذ علي عبد اللطيف حول استفسارات اعضاء المجلس التي وردت خلال جلسات التداول السابقة حول الموازنة، حيث اوضح الوزير استصحاب الاداء الفعلي لميزانية الولاية للعام 2017 م كمؤشر تقديري لموازنة العام 2018م، مؤكداً اهتمام الولاية بتنمية وتطوير الموارد الذاتية، واستحداث موارد جديدة، وتنفيذ المشروعات الانتاجية لدعم الصادر اضافة الى الاهتمام بمشروعات تحسين معاش الناس ومكافحة الفقر لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.

