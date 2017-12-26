بتكلفة أربعة ملايين جنيه ديوان الزكاة بشمال كردفان يستعد لانطلاقة وثبة المشاريع الإنتاجية

الابيض فى 26-12-2017 م (سونا) - أشاد العميد الركن المرضي الصديق المرضي وزير الشؤون الاجتماعية بشمال كردفان بالدور الكبير لديوان الزكاة بالولاية في خدمة شرائح المجتمع ودعم المشاريع الخدمية .

جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمكتبه بالاستاذ آدم بشر ابراهيم أمين ديوان الزكاة بشمال كردفان حيث أشار أمين ديوان الزكاة الي ترتيبات الديوان لانطلاقة وثبة ديوان الزكاة بالولاية لتوزيع عدد من المشاريع الانتاجية خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية ضمن احتفال الولاية بأعياد الاستقلال.

وقال إن تكلفة جملة المشروعات تبلغ أربعة ملايين جنيه تشمل العديد من المشاريع الانتاجية للفقراء والفئات الأخري بكل محليات الولاية وذلك في اطار سعي الديوان بالولاية في توفير وسائل انتاج في سبيل تخفيف حدة الفقر.

من جانبه حيا وزير الشؤون الاجتماعية مبادرة الديوان لانطلاقة هذه الوثبة التي تلامس قضايا الولاية تجاه تخفيف حدة الفقر وتحسين سبل المعيشة.

