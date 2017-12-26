وزير التخطيط العمراني بشمال دارفور يطلع على سير التعدين التقليدي بمنجم جبل عامر

الفاشر فى 26ـ12ـ2017م (سونا) - اطلع وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية شمال دارفور رئيس مجلس تنسيق التعدين بالولاية اللواء شرطة مهندس محمد كمال الدين ابوشوك على سير التعدين التقليدي بمنجم جبل عامر ومنطقة هشابه التابعة لمحلية كتم .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالفاشر بمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الأستاذ محمد ادم موسي ، حيث استعرض مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية فى التنوير الذي قدمه للوزير المجهودات والترتيبات آلتي قامت بها الشركة بمناطق التعدين خلال شهر ديسمبر الجاري والتى تم من خلالها تنظيم أسواق الذهب بمنجم جبل عامر ومنطقة عين بسارو التابعة لمحلية المالحة ، فضلا عن إدخال الشركات الاستثمارية الامر الذي انعكس ايجابا على دخول المزيد من الشركات الوطنية والاستثمارية الجديدة بجبل عامر للعمل وفق موجهات الدولة.

وأكد موسي على أن أسواق الذهب بمناطق التعدين بمحليات الولاية تشهد استقرارا كبيرا بفضل التدابير والمجهودات التي بذلتها حكومة الولاية وأجهزتها المختلفة لتأمين مناطق التعدين .

من جانبه فقد أمن وزير التخطيط العمراني رئيس مجلس التنسيق الولائي للتعدين على المجهودات والترتيبات التى قامت الشركة السودانية للموارد المعدنية تجاه التعدين والمعدنين بالولاية ، موجها بضرورة الاهتمام بالمعادن الأخرى المتمثلة في العطرون وغيرها لزيادة الإنتاج والانتاجية.

وكشف ابوشوك آن هنالك جهودا حثيثة بذلت من قبل الوزارة لادخال عائدات التعدين في ميزانية الولاية للعام 2018م دعما لاقتصاد الولاية.

وأمن اللقاء على ضرورة تنفيذ زيارات تفقدية لمنجم جبل عامر ومناطق التعدين الأخرى بمحليات الولاية خلال الفترة المقبلة.



