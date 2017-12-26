أيلا يؤكد على ضرورة التركيز على إنجاح العروة الشتوية بمشروع الجزيرة

مدني في 26-12-2017م (سونا) -أعلن الدكتور محمد طاهر أيلا والي ولاية الجزيرة ان أهم أولويات المرحلة المقبلة إنجاح ما تمت زراعته من محصولات العروة الشتوية وتحقيق أفضل إنتاجية في ظل تحسن الري واستخدام التقانات الحديثة.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي. وشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين لجان إنجاح الموسم الزراعي على مستوى المحليات وإشراك المزارعين في كافة اللجان وتكثيف العمل الإعلامي الإرشادي والتبصير بما تم تحقيقه من أرباح في محاصيل العروة الصيفية خاصة القطن المحور وراثيا.

ووجه إدارة الري بصيانة الآليات المتعطلة لأهمية المرحلة كما وجه البنك الزراعي بتوفير الأسمدة ومداخلات المحاصيل الشتوية الأخرى.

من جانبه كشف المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة أن جملة المساحات التي تمت زراعتها خلال العروة الشتوية 502.490 فدان منها 259.151 فدان قمح و245.331 من المحاصيل الشتوية أخرى.

وأشار إلى أن لإدارة المشروع خطة لتعويض النقص في المساحات المزروعة قمحا بزيادة الإنتاجية من خلال التعاون مع هيئة البحوث الزراعية وتنظيم عمليات الري والإلتزام بمواقيت الزراعة ونظافة المحصول من الحشائش والتدريب والإرشاد المستمر للمزارعين.

وأعلن المهندس صديق يوسف إدريس وكيل الري بالإنابة عن الجهود الجاريه لري المساحات المزروعة وفق أسس وخطط مؤكدا علي ضرورة الإلتزام بالدورة الزراعية والمواقيت الزراعية لضمان وصول المياه لكل المساحات المزروعة مضيفا ان العمل يجري لتوزيع الكراكات للمعالجة الفورية وسد النقص في الأقسام المتأثرة.

وكشف عن وجود مشكلة في ميزانية سد النقص في الكراكات وتوفير الاحتياجات لإزالة الحشائش والاطماء مبينا ان المنفذ من المياه بمشروع الجزيرة أكثر من 36.5 مليون متر مكعب تكفي لري ضعف المساحات المزروعة.

وأكد المهندس محجوب محمد احمد الريح مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة على نجاح الموسم الصيفي بكل المقاييس مبينا توفير البنك المدخلات الزراعية منذ وقت مبكر معلنا أن إجمالي التمويل لهذا العام تجاوز 437 مليون جينه مقارنة بمبلغ 569 مليون جنيه للعام السابق.