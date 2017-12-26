وزير التعاون الدولي يؤكد الالتزام بتذليل كافة الصعاب التي تواجه المنظمات العربية الإنسانية

الخرطوم 26-12-2017م(سونا)- أكد وزير التعاون الدولي السفير إدريس سليمان التزام الوزارة بتذليل كافة الصعاب التي تواجه المنظمات الإنسانية العربية التي تعمل بالبلاد، متقدما بالشكر للمنظمات ومساهمتها في تنمية البلاد.

ووجه الوزير لدى لقائة المنظمات العربية الانسانية التركيز على العمل التنموي مشيرا الى اقامة عمل مشترك فى المجالات الانسانية (المياه، الصحة، التعليم) مجددا توجيهاته بإتاحة الفرصة لمنابر إعلامية تعكس أنشطة المنظمات.

وقال الدكتور احمد السنوسي مدير مكتب السودان بمنتدى المنظمات الانسانية الاسلامية العالمية في تصريح (لسونا) إن الاجتماع استعرض أعمال المنظمات الانسانية الاسلامية العالمية التي تعمل في كافة أنحاء السودان بكل قطاعات العمل الانساني والتنموي، ونوه إلى ان الوزير طالب بتذليل كافة التحديات والمشاكل التي تواجهها بهدف التنسيق مع كافة الجهات المختصة لتسهيل عمل المنظمات.

وكشف مدير مكتب السودان عن إتاحة وزارة التعاون الدولي التنسيق مع المنظمات الدولية المانحة لقيام عمل مشترك مع المنظمات الانسانية الاسلامية العالمية في مجال الاعمال التنموية.

وقال إن المنظمات الإنسانية الإسلامية العالمية تعمل بالتنسيق مع شركاء العمل الانساني مع المنظمات الاممية بجانب إقامة برامج مشتركة وتعظيم الفائدة من هذه البرامج وارسال بعثات مشتركة لتقييم الاوضاع الانسانية عند الحاجة ، بالاضافة إلى تقديم الحماية اللازمة للمنظمات وضمان الشفافية والحياد.