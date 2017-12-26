الشمالية تكمل استعدادها لاستقبال النائب الأول لرئيس الجمهورية

دنقلا فى 26-12-2017م (سونا) - أعلن المهندس علي عوض محمد موسى والي الولاية الشمالية عن اكتمال الاستعدادات بالولاية لاستقبال النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح صباح غد الأربعاء.

وأضاف سيادته في تصريح لـ (سونا ) ان النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي سيشرف خلال هذه الزيارة ختام النسخة الرابعة لمهرجان جبل البركل ويقوم سيادته بافتتاح مدينة البركل الجديدة للسكن الاقتصادي بكريمة لعدد 400 وحدة سكنية ويشهد مراسم التوقيع لتشيد 400 وحدة اخري لمحليتي حلفا والدبة بواقع 200 وحدة لكل محلية .

ويفتتح الفريق اول ركن بكري حسن صالح مشروع تنقاسي الزراعي والذي تم فيه تركيب عدد من المحاور لزراعة محصول القمح بجانب افتتاحه لمدرسة ود شلال الأساسية بمنطقة القرير .

وقال الوالي إن افتتاح هذه المنشآت التنموية بمحلية مروي علي يد النائب الاول لرئيس الجمهورية تمثل اضافة قوية لمسيرة العمل التنموي والاقتصادي بالولاية داعيا جماهير الولاية بصفة عامة وأهل محلية مروي لاستقبال الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي صباح غد الاربعاء بالمحلية.

