النائب الاول يطلع علي ترتيبات إنعقاد مؤتمر الثروة الحيوانية فبراير القادم

الخرطوم 26-12-2017 (سونا)- اطلع الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على ترتيبات انعقاد مؤتمر الثروة الحيوانية المزمع عقده في الفترة من 17-18 فبراير من العام المقبل بالخرطوم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء ببشارة جمعة أرو وزير الثروة الحيوانية والسمكية والذي أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول قضايا الثروة الحيوانية في اطار إستراتيجية الدولة، مبينا ان اللقاء تطرق الى كيفية خروج السودان من تصدير اللحوم الحية الى التصدير بقيمة مضافة بجانب الاجراءات المطلوبة لمنع أي صادر للجلود الفشودة التي تصدر لخارج السودان بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

وقال إنه أطلع النائب الاول لرئيس الجمهورية على نتائج زيارته لفرنسا والتي هدفت لتوفير مدخلات صناعة الالبان في السودان وعمل معهد متكامل لدراسة حالات تحسين النسل والتلقيح الإصطناعي.

