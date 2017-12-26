مساعد أول رئيس الجمهورية يلتقي بوفد جمعية المرنمين السوداني

الخرطوم في 26/12/2017 (سونا)-التقي مولانا محمد الحسن الميرغني مساعد أول رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري بوفد من جمعية المرنمين السوداني وبحث اللقاء إمكانية مشاركة الجمعية في القضايا الوطنية

و قال جوني جبرائيل يعقوب في تصريح صحفي عقب اللقاء إنه تشاورنا مع مساعد أول رئيس الجمهورية حول أهداف جمعية المرنمين السوداني و دورها في القضايا الوطنية و الثقافية .

و أوضح جوني أن جمعية المرنمين لها أهداف أساسية تعمل من اجلها منها نقل الكنيسة الى الوطن و ابراز المواهب و المشاركة في القضايا الوطنية كما هنأ الشعب السوداني بعيد الاستقلال المجيد 62

