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أخبار محلية - سياسية

مساعد أول رئيس الجمهورية يلتقي بوفد جمعية المرنمين السوداني

التاريخ : 26-12-2017 - 03:42:00 مساءً
الخرطوم في 26/12/2017 (سونا)-التقي مولانا محمد الحسن الميرغني مساعد أول رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري بوفد من جمعية المرنمين السوداني وبحث اللقاء إمكانية مشاركة الجمعية في القضايا الوطنية
و قال جوني جبرائيل يعقوب في تصريح صحفي عقب اللقاء إنه تشاورنا مع مساعد أول رئيس الجمهورية حول أهداف جمعية المرنمين السوداني و دورها في القضايا الوطنية و الثقافية .
و أوضح جوني أن جمعية المرنمين لها أهداف أساسية تعمل من اجلها منها نقل الكنيسة الى الوطن و ابراز المواهب و المشاركة في القضايا الوطنية كما هنأ الشعب السوداني بعيد الاستقلال المجيد 62
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