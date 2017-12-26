البيان الختامي المشترك لزيارة الرئيس التركي إلى السودان

الخرطوم 26-12-2017 م (سونا) اصدر السودان وتركيا اليوم بيانا مشتركا في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للبلاد .



وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :



بيان مشترك في زيارة فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى السودان



تلبية لدعوة كريمة من فخامة السيد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية قام فخامة السيد رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية بزيارة رسمية إلى جمهورية السودان خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمير 2017م .

جاءت الزيارة تعميقا لأواصر العلاقات الاخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين والتي تستند على علاقات تاريخية وثقافية واجتماعية عميقة الجذور علاوة على توطيد الشراكات الاقتصادية بين البلدين .

هذه الزيارة والتي تعتبر أول زيارة لرئيس تركي للسودان منذ الاستقلال تمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين .

وفي جوء ملؤه الثقة العالية والفهم المشترك والروابط الاخوية الصادقة عقد الرئيسان مباحثات مشتركة ناقشا فيها كيفية تطوير العلاقات الثنائية مؤكدين على التزامهما المشترك لتطوير علاقات الصداقة وتعميقها بين البلدين الشقيقين إلى آفاق ارحب وذلك على قواعد راسخة من التطلعات والرغبة المشتركة لترقية التعاون الثنائي وتطويره في شتى المجالات.

اتفق الرئيسان في إطار المباحثات الثنائية على قيام شراكة استراتيجية بين البلدين وفي خطوة عملية قاما خلال الزيارة بانشاء مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى برئاسة مشتركة بين رئيسي البلدين حيث يهدف المجلس إلى تحديد العلاقات الاستراتيجية وتطويرها في شتى مجالات التعاون . وضمن إطار هذا المجلس تم تكوين مجموعة تخطيط استراتيجي مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين بغرض ترقية آفاق التعاون بين البلدين .

تم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة خاصة في مجال العلوم والتقانة والصناعة الإنتاج الزراعي الغابات التعليم السياحة البيئة ، الإذاعة والتلفزيون ، تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة ، التعدين ، والشراكة التجارية والاقتصادية .

كما تم خلال الزيارة تنظيم ملتقى الاعمال الاقتصادي السوداني التركي الذي استضافته قاعة الصداقة وشارك فيه أكثر من مائة وخمسين من رجال الأعمال الأتراك إضافة إلى رجال الاعمال والشركات السودانية. وتضمن برنامج الزيارة كذلك زيارة إلى مدينتي بورتسودان وسواكن لتعزيز الشراكة الاقتصادية وللاحتفاء بالآثار التاريخية التي تعود إلى عهد الإمبراطورية العثمانية وكذلك شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال البني التحتية والسياحة والتعدين والصناعة.

وخلال الزيارة قام فخامة السيد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية بتقليد فخامة السيد رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا ، ارفع وسام في جمهورية السودان تقديرا لجهوده البناءة ودوره القيادي في العالم.

كما قامت جامعة الخرطوم ايضا بمنح فخامة الرئيس التركي الدكتوراه الفخرية (القانون) تقديرا لجهوده المميزة في تطبيق نموذج النهضة في بلده علاوة على إقامة شراكات مع السودان ومجتمعه المدني في مجالات التعليم والصحة والعمل والإنساني والمساعدات التنموية والعون الاقتصادي في الإقليم والعالم اجمع خدمة للعدالة والحقوق في العالم.

عبر الرئيسان عن ثقتهما بان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها إبان الزيارة ستسهم في ترقية التعاون الثنائي على أساس المنافع المتبادلة والشراكة العادلة بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في السودان وتركيا.

كما تطابقت وجهة نظر البلدين في التطورات الاقليمية والدولية واكد الرئيسان التزامهما بمواصلة التنسيق وتبادل الدعم في المحافل ومنابر المنظمات الدولية.



الخرطوم في 26 ديسمبر 2017م