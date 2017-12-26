والي شمال كردفان يخاطب المتلقي الثاني لمديري الأجهزة الإحصائية بالولايات

الابيض 26-12-2017م (سونا) - خاطب مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان الجلسة الافتتاحية للمتلقى الثاني لمديري الأجهزة الإحصائية بالولايات بحضور عدد من القيادات بالولاية ، حيث أكد ان المرحلة الثانية من نفير نهضة الولاية للتنمية المستدامة تركز على تحفيز وتحريك الإقتصاد بالولاية من خلال الإنتاج عبر سياسات وخطط تبني على المؤشرات الإحصائية .

وأشار الوالي الى ان ولايته من خلال المؤشرات الإحصائية توكد ان النفير يمضي بخطة ثابتة في الطريق الصحيح .

وأعلن هارون عن انشاء المرصد الإنمائي للولاية بالشراكة بين حكومة الولاية والجهاز المركزي للإحصاء وجامعة كردفان بالتعاون مع المعهد العربي للإنماء بالكويت للاستفادة من الإحصاءات في قيادة وضع الخطط وتحقيق التنمية في الولاية .

الأستاذة ماريا الأمين وزيرة المالية والاقتصاد بالولاية أكدت السعى لتحسين اقتصاد الولاية بالتركيز على مشروعات الإنتاج والإنتاجية وبناء الشراكات ، وأشادت بالدور الكبير لجهاز الإحصاء بالولاية في وضع وتطوير الخطط وفق المؤشرات الإحصائية .

من جانبه أشاد المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء د.كرم الله علي عبد الرحمن بالدعم السياسي الذي تقدمه حكومة الولاية مما يدل على تفهم دور الإحصاء في تحقيق التنمية.

وأشار كرم الله إلى انخفاض نسبة الفقر في الولاية من 58% إلى 37% ، وارتفاع معدل دخل الفرد في ولاية شمال كردفان لتأتي بعد الخرطوم مباشرة .

وأكد مدير الجهاز القومي للإحصاء أن المرصد الإنمائي بالولاية سيساعد على التخطيط وإحداث التنمية ، وأوصى بتعميم التجربة علي كل ولايات السودان.

